Barack Obama attacca Trump | “Non vuole farci votare”

Barack Obama ancora una volta attacca DonaldTrump ai funerali di John Lewis. La democrazia per l'ex presidente è sotto attacco, ora basta Barack Obama attacca Trump e non è la prima volta. Ma questa ha un significato particolare perché l'ex presidente degli Stati Uniti era tra i molti ospiti illustri dei funerali di John Lewis.

Ultime Notizie dalla rete : Barack Obama L'elogio funebre di Barack Obama su John Lewis: "Il vero coraggio sta nel restare uniti" La Repubblica Usa: funerali di John Lewis, Obama critica Trump

New York, 30 lug 22:24 - (Agenzia Nova) - L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, presente alla Ebenezer Baptist Church di Atalanta per omaggiare l'icona dei diritti civili John Lewis, morto ...

Dagli appunti di Biden spunta il nome di Harris: sarà lei la vice?

Il Congresso processo i giganti del web, Trump riduce il contingente Usa in Germania e Biden si prepara alla scelta del vice. Ecco perché le quotazioni di Kamala Harris sono in picchiata Nel giorno in ...

