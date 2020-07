Azuma Morisaki, il lato oscuro della commedia (Di venerdì 31 luglio 2020) Azuma Morisaki se n’è andato due settimane fa all’età di 92 anni. Il nome non suonerà familiare a molti dei lettori, anche a chi è appassionato o esperto di cinema giapponese, ma Morisaki è stato uno sceneggiatore e regista unico nel suo genere. Conosciuto in patria soprattutto per la sua lunghissima collaborazione con Yoji Yamada, con cui ha cosceneggiato molti lungometraggi fin dagli anni cinquanta per la casa di produzione Shochiku, Morisaki era tornato alla ribalta, dietro alla macchina da … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

