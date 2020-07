Antonella Elia Temptation Island 2020: chi è, età, carriera, curiosità, vita privata, Pietro Delle Piane, Instagram (Di giovedì 30 luglio 2020) Mancano poche ore all’ultima puntata di Temptation Island 2020. Il viaggio nei sentimenti sta giungendo al capolinea: che ne sarà Delle coppie che hanno partecipato? Appuntamento, dunque, da non perdere questa sera, giovedì 30 luglio, con il sesto ed ultimo appuntamento dall’Is Morus Relais. Leggi anche: Replica Temptation Island 2020: dove guardare la quinta puntata in tv e streaming Anticipazioni Temptation Island 2020, stasera l’ultima puntata Nella puntata finale di questa sera il pubblico vedrà il falò di confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Nella penultima ... Leggi su ilcorrieredellacitta

trash_italiano : bravissima Taylor Swift che dopo aver pubblicato l'album ha deciso di partecipare a #TemptationIsland per supportare Antonella Elia ?? - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - beatricebandaa : io che aspetto che finisca paperissina per continuare a volare insieme ad antonella elia #TemptationIsland - CorriereCitta : #AntonellaElia #TemptationIsland 2020: chi è, età, carriera, curiosità, vita privata, #PietroDellePiane, Instagram - MrsMischief : Oggi si vive solo per vedere Antonella Elia che getta quella piaga sociale del suo compagno nel falò.… -