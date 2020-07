Udinese-Lecce 1-2, le pagelle di CalcioWeb: Lapadula tiene in vita le speranze salvezza [FOTO] (Di mercoledì 29 luglio 2020) Udinese-Lecce, le pagelle di CalcioWeb – Il Lecce non si arrende e vuole lottare fino all’ultimo minuto per raggiungere la salvezza. Partita di grande coraggio per la squadra di Liverani che ha affrontato l’ultima spiaggia con grande voglia, buone giocate anche dal punto di vista tecnico. Poche motivazioni per i bianconeri che avevano raggiunto già la salvezza. A passare in vantaggio è stata proprio la squadra di Gotti con un colpo di testa di Samir. Poi la reazione del Lecce ed il pareggio di Mancosu su calcio di rigore. Nel finale gli ospiti si giocano il tutto per tutto e raggiungono il vantaggio con Lapadula. Finisce 1-2, la salvezza si deciderà negli ultimi 90 minuti. In ... Leggi su calcioweb.eu

