Su Marte con «Perseveranza» – L'analisi di Umberto Guidoni (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il 30 luglio è previsto il lancio di Perseverance, la sonda della NASA diretta verso Marte. Sarà il terzo lancio in un mese: dopo Emirati Arabi Uniti e Cina, anche gli Stati Uniti avranno un veicolo in viaggio verso il Pianeta rosso. Come si sa, l'assembramento è dettato dalle leggi della meccanica celeste, in base alle quali Marte e il nostro pianeta si trovano alla distanza minima ogni due anni. Per questo, nell'ultimo decennio, la NASA ha lanciato sonde con cadenza biennale; stavolta, però, c'è qualcosa di diverso e l'affollamento delle rotte interplanetarie non è solo un fatto puramente tecnico ma è anche il risultato di scelte politiche. Lo Spazio non è soltanto un settore di forte ...

