Si tuffa per evitare arresto, preso con il pattino (Di mercoledì 29 luglio 2020) NAPOLI, 29 LUG - Quando ha visto gli agenti in spiaggia si è tuffato in mare per cercare di sfuggire alla cattura: è stato preso dalla Polizia in una località balneare della provincia napoletana, dove ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

