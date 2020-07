Roghi agricoli, Carabinieri denunciano una persona a Quindici. (Di mercoledì 29 luglio 2020) Residui vegetali bruciati poco distante dalle zone residenziali: i Carabinieri della Stazione di Quindici hanno denunciato un 50enne del luogo, ritenuto responsabile di " Immissione nell'aria di fumi" ... Leggi su gazzettadiavellino

bassairpinia : QUINDICI (AV) - Roghi agricoli: i carabinieri denunciano un 50enne. - - irpinia24 : Quindici - Roghi agricoli: 50enne denunciato dai Carabinieri - occhio_notizie : L'uomo aveva appiccato il fuoco nonostante il divieto di bruciatura nell’attuale periodo di massimo rischio per gli… - irpiniatimes1 : QUINDICI, ROGHI AGRICOLI: I CARABINIERI DENUNCIANO UN 50ENNE -

Ultime Notizie dalla rete : Roghi agricoli

Orticalab

intenzionalmente aveva appiccato il fuoco per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi e residui vegetali derivanti dalla lavorazione di un fondo agricolo ubicato in agro del comune di Quindici. Tale ...Residui vegetali bruciati poco distante dalle zone residenziali: i Carabinieri della Stazione di Quindici hanno denunciato un 50enne del luogo, ritenuto responsabile di “Immissione nell’aria di fumi” ...