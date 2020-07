Quanto guadagna il Nord con i pazienti che arrivano dal Sud (Di mercoledì 29 luglio 2020) Una delle argomentazioni che sono state usate da Giulio Gallera durante l’emergenza coronavirus per rispondere alle accuse sulla gestione dell’epidemia in Lombardia è stata “I cittadini della Campania stanno prenotando nei nostri ospedali per venire a farsi curare nonostante la campagna d’odio”. Quello che non ha aggiunto Gallera è che non si tratta di generosità lombarda che apre gli ospedali ai meridionali ma di un giro d’affari che grazie ai pazienti che arrivano dal Sud ogni anno porta alle regioni del Nord un incasso di 1,4 miliardi di euro, come spiegato oggi dal Messaggero: Si chiama “mobilità sanitaria interregionale”, ma al di là della definizione burocratica racconta la storia dei viaggi della speranza, l’angoscia di tante persone che ... Leggi su nextquotidiano

Piacenza, 28 luglio 2020 - Mentre continuano le indagini sulla caserma Levante di Piacenza - dove nei giorni scorsi sono stati arrestati 6 carabinieri - si sono presentati oggi alla stampa i nuovi ver ...

Guadagnavano fino a 500 euro a sera, ma vivevano in un tugurio con qualche mattone e assi di legno in via Le Noci. Vendute per 400 euro, avevano il passaporto sotto sequestro e, per cambiare vita, avr ...

