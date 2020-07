O Cecilia Rodriguez o il fratello Jeremias. La voce è partita: difficile prevedere come finirà (Di mercoledì 29 luglio 2020) Temptation Island Vip, il reality prodotto da Maria De Filippi, si prepara per la terza stagione e subito si fanno i nomi dei possibili concorrenti. Alla conduzione confermatissima Alessia Marcuzzi che, dopo l’abbandono di Simona Ventura, ha saputo mantenere gli ascolti intorno al 20%. Tra le sei coppie che dovranno trascorrere tre settimane chiuse in un villaggio, a quanto riportato dal giornalista di Dagospia Giuseppe Candela, potremo vedere Jeremias o Cecilia Rodriguez, ovviamente accompagnati dai rispettivi partner, ovvero l’assistente di volo Deborah Togni, una storia molto recente, e Ignazio Moser, conosciuto tre anni fa da Cecilia nel corso del Grande fratello Vip. fratello e sorella di Belen i due in passato hanno escluso la partecipazione al programma, anche se, ... Leggi su caffeinamagazine

