"Non me ne importa nulla". Impensabile Pierluigi Diaco: gela il suo ospite ancor prima che inizi a parlare (Di mercoledì 29 luglio 2020) Non fa sconti a nessuno Pierluigi Diaco, nel suo Io e Te su Rai 1. Senza peli sulla lingua, dice sempre quel che pensa. Anche ai suoi ospiti. Ed ecco che nella puntata di martedì 28 luglio da Diaco si palesano Eleonora Giorgi con suo figlio, Paolo Ciavarro. E ancora prima di iniziare l'intervista, Diaco ha detto chiaro e tondo quel che pensava. Insomma, ha posto i suoi paletti, fornendo una discreta delusione ai vari appassionati di gossip tv. "Non parlerò della tua ultima esperienza televisiva al Grande Fratello Vip e della tua fidanzata perché non me ne importa nulla", ha detto Diaco a Ciavarro. Punto e stop. Insomma, delle sue "evoluzioni" al Gf Vip con Clizia Incorvaia, al conduttore, frega ... Leggi su liberoquotidiano

AnnalisaChirico : La proroga stato d’emergenza somiglia a un golpe. Manca il presupposto ma non importa, nessuno fiata. Il premier Co… - IlaPik : RT @godzyperplesso: Metto la sveglia in anticipo, sempre, perché non importa quanto presto debba alzarmi, conta avere quella mezz'ora di ri… - Nic67finalfine : RT @AnnalisaChirico: La proroga stato d’emergenza somiglia a un golpe. Manca il presupposto ma non importa, nessuno fiata. Il premier Conte… - _contrariato : RT @AnnalisaChirico: La proroga stato d’emergenza somiglia a un golpe. Manca il presupposto ma non importa, nessuno fiata. Il premier Conte… - Lisa_Salustri : RT @godzyperplesso: Metto la sveglia in anticipo, sempre, perché non importa quanto presto debba alzarmi, conta avere quella mezz'ora di ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Non importa Vardy capocannoniere della Premier: "Mai rinunciare ai sogni, non importa quanto siano folli" TUTTO mercato WEB Stelle nello Sport lancia la campagna "Azzardo? Questo non è un gioco!"

“Questo non è un gioco” è il titolo della campagna che si avvale di importanti testimonial sportivi e di una ampia diffusione attraverso enti e associazioni sportive, canali di stelle nello Sport e ...

“Questo non è un gioco” è il titolo della campagna che si avvale di importanti testimonial sportivi e di una ampia diffusione attraverso enti e associazioni sportive, canali di stelle nello Sport e ...