No, Piero Angela non sta regalando soldi ai suoi follower (Di mercoledì 29 luglio 2020) I soldi non vengono regalati. Quindi, anche quando leggiamo nomi di spicco che promettono cospicui omaggi senza far nulla, diffidiamo. Come spesso capita, ovviamente, i volti noti che vengono utilizzati per portare avanti queste truffe social non hanno nulla a che fare con il tentativo di frode in atto. Di recente era capitato con lo chef Antonino Cannavacciuolo e i bit coin. Oggi è il turno del noto divulgatore Piero Angela che, tra le tante cose, ha ripetuto più volte di non avere pagine social e di non esser avvezzo all’utilizzo di chat e strumenti simili. LEGGI ANCHE > Piero Angela è riuscito a girare SuperQuark nonostante la pandemia Come spiega Bufale.net, c’è una pagina Facebook intestata a Piero Angela (ma, ... Leggi su giornalettismo

La guida tv quotidiana con i programmi della prima serata sui canali in chiaro tra scienza, attualità, cinema e serie tv. Per consultare le nostre guide tv quotidiane. Prima di entrare nel dettaglio d ...

