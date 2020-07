Milik ha comunicato al Napoli di voler andar via, ma De Laurentiis non vuole cederlo alla Juve (Di mercoledì 29 luglio 2020) De Laurentiis non ha fretta di annunciare l’arrivo di Osimhen perché ancora non è chiara la situazione che riguarda la cessione di Milik. Lo scrive il Mattino. “Se non c’è impazienza da parte di De Laurentiis nell’annunciare l’arrivo di Osimhen è perché non è stato ancora del tutto definito l’addio di Milik. La Juventus non ha ancora avviato una trattativa diretta con il Napoli: ma il calciatore ha già fatto sapere al ds Giuntoli di voler andare via. C’è la Juventus, ma il club azzurro non vorrebbe cedere l’attaccante a quella che considera una rivale diretta nel campionato di serie A. E dunque rallenta sperando nella Premier o nella ... Leggi su ilnapolista

