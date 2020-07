Mi chiamo Benito Mussolini (Di mercoledì 29 luglio 2020) e sono nato a Dovia di Predappio 1883. sono maestro elementare, giornalista, sindacalista e Socialista.vengo da una famiglia semplice mio padre Alessandro Mussolini è un fabbro socialista fino al midollo. Il Nome per esteso “Benito Amilcare Andrea” Lo ha deciso il babbo per rendere omaggio alla memoria … Leggi su periodicodaily

