"Mascherine? Non prendiamo per il c*** i bambini". Sgarbi ferocissimo contro Arcuri (Di mercoledì 29 luglio 2020) Vittorio Sgarbi torna all'attacco e solleva un nuovo polverone contro l'uso della mascherina. Il critico d'arte durante l'audizione del commissario Domenico Arcuri, adesso impegnato al fianco della ministra Lucia Azzolina per la ripresa scolastica a settembre, scatena il panico. In commissione Cultura si consuma lo scontro feroce tra il deputato e il presidente dell'organismo Luigi Gallo (M5s). Nel bel mezzo dell'audizione del commissario sull'avvio dell'anno scolastico il critico d'arte inveisce: “Nessun medico ci ha detto di indossarla. Dobbiamo prendere per il cu** i bambini?”. Leggi su iltempo

robersperanza : Siamo fuori dalla tempesta, ma non ancora in un porto sicuro. Mi piacerebbe dire che è tutto finito, ma direi una c… - Giorgiolaporta : Mentre quelli che definite #negazionisti gestivano la bomba del #COVID19 nel nord Italia, qualche scienziato del… - La7tv : #inonda Esclusivo, la prima parte dell'intervista ad Anthony #Fauci: 'In autunno possibile seconda ondata in Nord I… - 3456rrr : @Robi__v @fattoquotidiano Le mascherine li doveva fornire un costruttore di led?In lombardia la Regione non ha paga… - ColucciAnto : #Salvini è confuso. Il #covid19 non esiste se deve indossare la mascherine, invece esiste se deve etichettare i mig… -