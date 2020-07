Marvel's Avengers tra missioni, modalità e molto altro nella corposa Beta di agosto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Durante il War Table andato in onda in questi minuti, sono stati svelati tutti i contenuti in arrivo nella Beta ad agosto di Marvel's Avengers. La Beta consentirà ai giocatori di esplorare il mondo di gioco, completando una serie di missioni, utilizzando diversi eroi e molto altro ancora.La Beta coprirà tutta la sequenza del prologo del gioco originale, la cui storia inizierà dal Golden Gate Bridge di San Francisco. In seguito potremo accedere ad alcune missioni presenti nella campagna a giocatore singolo, con anche una modalità co-op chiamata War Zone che ci consentirà di testare il gioco. In questa modalità ... Leggi su eurogamer

è il nuovo tie-in dedicato agli eroi Marvel e sviluppato da Eidos Montreal e Crystal Dynamics. Si tratta di un action game in terza persona che consente di impersonare i vari super-eroi Marvel che fan ...

