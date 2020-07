Invasione Sicilia, 40 immigrati sbarcano in mezzo ai bagnanti a Ragusa (Video) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ragusa, 29 lug – Continua senza sosta l’ondata di barchini carichi di immigrati che arrivano sulle coste Siciliane, arrivando spesso ad attraccare anche in luoghi frequentati dai bagnanti: ieri all’isola dei Conigli a Lampedusa, oggi, invece, sulla spiaggia tra Caucana e Casuzze, nel Ragusano. Nel Video che sta circolando in queste ultime ore sui social si possono vedere 40 immigrati fuggire e disperdersi nei pressi degli scavi archeologici di Caucana, a 800 metri da Punta Secca (la Vigata di Montalbano nella fiction). I clandestini, secondo quanto dichiarato dal sindaco di Ragusa, sono stati tutti fermati ed identificati dalle forze dell’ordine. “Ciò che è accaduto stamattina, con lo sbarco di circa 40 ... Leggi su ilprimatonazionale

Arresto di 4 soggetti, sequestro di marijuana, crack e cocaina e denuncia di 103 persone identificate nel corso di un rave party non autorizzato. È il risultato dei controlli dei Carabinieri di Trapan ...

Invasione di migranti nel Lazio, con 320 profughi sbarcati a Lampedusa trasferiti dal Ministero degli Interni nei piccoli Comuni della Regione. L'onda ha investito la provincia di Viterbo, facendo sco ...

