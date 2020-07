Il Giornale: Finalmente una bella partita, applausi per Napoli e Inter (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nel noioso calcio estivo in cui si giocano partite ogni tre giorni, il Giornale elogia Napoli e Inter per la prestazione di ieri sera a San Siro. Il quotidiano scrive: “Finalmente una bella partita. Vince l’Inter (2-0), ma il Napoli resta lungamente in linea con l’avversario. Come sempre, ritmi non eccelsi (eufemismo), ma per una volta qualità del gioco superiore alla media di stagione. applausi per entrambe e ugualmente un buon test in vista degli euro-appuntamenti che le attendono”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : Il Giornale: Finalmente una bella partita, applausi per Napoli e Inter Il commento di Visnadi. Vince l’Inter, ma il… - ADM_assdemxmi : RT @Milanodavedere: Ci dicono che finalmente qualche giornale se ne sta occupando: noi avevamo raccontato la storia di questo palazzo 'part… - Milanodavedere : Ci dicono che finalmente qualche giornale se ne sta occupando: noi avevamo raccontato la storia di questo palazzo '… - marioliguori20 : @CorSport Ieri a piazza San'carlo a Torino pochissimi tifosi a festeggiare lo scudetto e su qualche giornale hann… - caterin40283689 : RT @Fabio64356227: Anche il giornale padano di Cairo sbologna in fretta Fontana! È alla fine! Presto commissariano la regione! Finalmente m… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornale Finalmente Ora Di Maio fa il duro per imitare Salvini ilGiornale.it Ecco il giornale degli startupper: «Deve formare le intelligenze»

La redazione di PisaPontedera si è riunita in trasferta all’Incubatore con gli innovatori a guidare le scelte del quotidiano in edicola e del sito Internet CASCINA. «Il giornale deve intercettare il s ...

Perugia-Trapani: 1-2 il finale-Il tabellino

Anche per come questo Trapani ha interpretato la rincorsa finale. Il vantaggio del Trapani arriva al 23', con un potentissimo sinistro di Grillo da 25 metri. (La Repubblica) Primo tempo equilibrato, c ...

La redazione di PisaPontedera si è riunita in trasferta all’Incubatore con gli innovatori a guidare le scelte del quotidiano in edicola e del sito Internet CASCINA. «Il giornale deve intercettare il s ...Anche per come questo Trapani ha interpretato la rincorsa finale. Il vantaggio del Trapani arriva al 23', con un potentissimo sinistro di Grillo da 25 metri. (La Repubblica) Primo tempo equilibrato, c ...