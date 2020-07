Il coronavirus sta mettendo in ginocchio i Balcani (Di mercoledì 29 luglio 2020) Preoccupata dalla situazione dei Balcani, questo mese l’Italia ha chiuso le frontiere con Bosnia Erzegovina, Macedonia del Nord, Kosovo, Montenegro, Serbia, e dallo scorso weekend imposto la quarantena a chi arriva da Romania e Bulgaria, un unicum visto che si tratta di due paesi membri dell’Unione europea. Il fatto di essere parte dello spazio di libera circolazione o meno, però, in questo caso non sembra fare la differenza. Mercoledì 22 luglio la Romania ha toccato il picco più alto dall’inizio della pandemia nel giro di 24 ore: 1.030 nuovi infetti, che vanno ad unirsi ad un conto totale di oltre 40mila casi. Anche il Montenegro, che pure a maggio si era dichiarato “libero” dal coronavirus, oggi registra il tasso di infezione più alto fra i Balcani occidentali (+45%), con quasi ... Leggi su linkiesta

TizianaFerrario : lo sconvolgente reportage del NYTimes su come il virus si sta diffondendo lungo il Rio delle Amazzoni massacrando l… - Adnkronos : #Oms: '#Virus sta accelerando' - Gio93865881 : @SpaghettiScien1 2 vista l'alta percentuale di errore dei tamponi come sappiamo che chi sta manifestando quei sinto… - CiaoKarol : Coronavirus. La Russia annuncia: ‘Entro il 10 Agosto brevettiamo vaccino’: Russia: “Entro il 10 Agosto brevettiamo… - Corriere : L'epidemiologa Stefania Salmaso spiega cosa sta succedendo in Europa: «Dovremo convivere a lungo con questo virus».… -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus sta Coronavirus in Europa, cosa succede e che cosa dovrebbe fare l’Italia Corriere della Sera Coronavirus, l'Oms: «Non è un'epidemia stagionale, ci sarà un'unica ondata»

La pandemia di Covid-19 sarà «una grande ondata non stagionale che andrà su e giù». La cosa migliore è appiattirla e trasformarla in qualcosa che sfiori appena i nostri piedi». Lo ha rilevato l'Oms.

5G, il Covid-19 frena la roadmap europea: ritardo fino a 18 mesi

Il lancio del 5G in Europa subirà un ritardo che va dai 12 ai 18 mesi. A sostenerlo è un rapporto di PwC, che chiama in causa l’impatto che la pandemia di Covid-19 ha avuto sugli investimenti degli op ...

La pandemia di Covid-19 sarà «una grande ondata non stagionale che andrà su e giù». La cosa migliore è appiattirla e trasformarla in qualcosa che sfiori appena i nostri piedi». Lo ha rilevato l'Oms.Il lancio del 5G in Europa subirà un ritardo che va dai 12 ai 18 mesi. A sostenerlo è un rapporto di PwC, che chiama in causa l’impatto che la pandemia di Covid-19 ha avuto sugli investimenti degli op ...