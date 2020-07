HIGHLIGHTS Cagliari Juve: gol e azioni salienti del match (Di mercoledì 29 luglio 2020) Gol e azioni salienti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2019/20: HIGHLIGHTS Cagliari Juve Gol e azioni salienti del match tra Cagliari e Juve, valido per la 37ª giornata di Serie A 2019/20. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

junews24com : Highlights e Gol Cagliari Juve: le immagini del match – VIDEO - - internewsit : VIDEO - Cagliari-Udinese 0-1, Serie A: gol e highlights della partita - - Pall_Gonfiato : ?? #CagliariUdinese 0-1: una rete di #Okaka regala la salvezza all'#Udinese ?? - filadelfo72 : Highlights Cagliari-Udinese 0-1: Video Gol 36ª Giornata di Serie A - zazoomblog : HIGHLIGHTS Cagliari Udinese: gol e azioni salienti del match - #HIGHLIGHTS #Cagliari #Udinese: -

Ultime Notizie dalla rete : HIGHLIGHTS Cagliari

Il Cagliari ospita la Juventus per la 37ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.Le pagelle e highlights di Cagliari – Udinese 0-1, gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A 2019/2020: Okaka è il migliore del match CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno 6.5; Pisacane 5.5 (54' Matt ...