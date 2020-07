Gp F1 di Monza a porte chiuse, tifosi saranno rimborsati (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Gran Premio d'Italia 2020 di Formula 1 all'Autodromo Nazionale Monza, in programma dal 4 al 6 settembre, si svolgerà a porte chiuse, senza spettatori. I biglietti già acquistati saranno rimborsati per l'intero valore del prezzo facciale dei ticket a partire da ottobre 2020, ma non saranno rimborsate le commissioni applicate direttamente ai clienti dalle piattaforme. Lo ha comunicato in una nota l'Autodromo.I tifosi che hanno acquistato il loro biglietto saranno contattati via e-mail nelle prossime con le diverse modalità di rimborso. Intanto è stato spiegato che chi ha acquistato il biglietto attraverso i canali ufficiali web riceverà automaticamente il rimborso, mediante riaccredito diretto sulla carta di credito ... Leggi su ilfogliettone

