Erdogan ti osserva. In Turchia passa legge anti social media (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Parlamento turco ha approvato una controversa legge che consentirà al governo un maggiore controllo sui social media. Giganti come Facebook, Twitter e Youtube d’ora in avanti dovranno avere un referente locale che vigilerà sui contenuti e ne deciderà l’eventuale rimozione in base alle norme vigenti in Turchia.La legge è stata proposta dal partito del presidente Recep Tayyip Erdogan e dal suo alleato nazionalista, che hanno la maggioranza.Se la società rifiuta di designare un rappresentante ufficiale, la legislazione impone multe salate, divieti pubblicitari e riduzioni della larghezza di banda. La nuova legislazione richiederebbe inoltre ai fornitori di social media di ... Leggi su huffingtonpost

