Enel, significativa resilienza ma revisione piano per crisi Covid (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – “Grazie alla diversificazione geografica, al modello di business integrato lungo la catena del valore, a una solida struttura finanziaria, nonché al livello di digitalizzazione raggiunto che permette di garantire la continuità delle attività operative con lo stesso livello di servizio”, Enel “ha mostrato una significativa resilienza che si è riflessa nei solidi risultati economico-finanziari del primo semestre 2020″. Lo sottolinea il Gruppo nella nota diffusa al termine dei CdA che ha approvato i risultati della prima semestrale 2020 in cui si evidenzia al contempo la necessità di rivedere alcuni obiettivi del piano strategico a seguito della crisi Covid. In dettaglio, “la svalutazione delle valute ... Leggi su quifinanza

