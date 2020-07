Domani la sentenza per la strage di Corinaldo (Di mercoledì 29 luglio 2020) AGI - Arriverà Domani la prima sentenza nel processo contro la 'banda dello spray', i sei giovani della bassa modenesi accusati dalla procura di Ancona di aver spruzzato una sostanza urticante all'interno del 'Lanterna Azzurra Clubbing' di Corinaldo, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018; lo spray scatenò il panico all'interno del locale e, nella calca a una delle uscite di sicurezza, morirono cinque adolescenti e una giovane mamma, mentre i feriti furono quasi duecento. Davanti al gup, Paola Moscaroli, compariranno Raffele Mormone, Ugo Di Puorto, Badr Amouiyah, Andrea Cavallari, Moez Akari e Souhaib Haddada, accusati di omicidio preterintenzionale, associazione per delinquere finalizzata a furti e rapine, lesioni personali anche gravi e singoli episodi di rapine e furti con strappo commessi in diversi locali ... Leggi su agi

