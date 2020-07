Davide Basolo pesanti insicurezze | Dure convinzioni per l’ex di Uomini e Donne (Di mercoledì 29 luglio 2020) Davide Basolo non si sente sicuro di sé stesso e decide di confessare ai suoi fan quali sono i lati del suo corpo e del carattere che cambierebbe. Quali sono state le sue parole? L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha iniziato la sua esperienza all’intero del programma presentandosi a Giovanna Abate con una maschera. … L'articolo Davide Basolo pesanti insicurezze Dure convinzioni per l’ex di Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

infoitcultura : Giovanna Abate e Davide Basolo: quel ‘particolare’ gesto social non sfugge - infoitcultura : Gossip Uomini e Donne: Davide Basolo si è fidanzato? Parla lui - GossipItalia3 : Uomini e Donne, Davide Basolo fidanzato? Dubbi su Giovanna Abate #gossipitalianews - zazoomblog : Uomini e Donne Davide Basolo fidanzato? Lui svela tutta la verità - #Uomini #Donne #Davide #Basolo - gossipnewitalia : Uomini e Donne Giovanna Abate e Davide Basolo stanno insieme? -