Dalla Spagna: Ferran Torres è a un passo dal Manchester City (Di mercoledì 29 luglio 2020) Secondo l’edizione online di Marca, Ferran Torres è a un passo dal Manchester City. I Citizens hanno raggiunto l’accordo economico sulla base di 25 milioni, a cui andranno sommati ben 12 milioni di bonus variabili. Il calciatore è pronto a firmare un accordo che lo legherà alla società di Manchester per ben cinque anni. Manca soltanto l’ufficialità, ma a breve arriverà anche quella: Ferran Torres sarà un calciatore del Manchester City. Foto: Twitter personale L'articolo Dalla Spagna: Ferran Torres è a un passo dal Manchester City ... Leggi su alfredopedulla

SkySport : Barça-Lautaro, aggiornamenti dalla Spagna - poliziadistato : Oggi 8 latitanti dalla Spagna sono estradati in Italia dallo #Scip della #Dcpc Erano ricercati dalla giustizia ital… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus in Gran Bretagna quarantena per chi torna dalla Spagna. Chi è già rientrato sarà sottoposto al test… - RitaccoAlessan1 : RT @agambella: Lo spostamento di truppe Usa dalla Germania, interesserà oltre gli Usa stessi, Polonia, Italia e Belgio (e Spagna?) che rice… - wowawowa100 : @MarcelloChirico Dalla Spagna altre indiscrezioni su Gogg che per pagargli la mazzetta lo assunse. La Procura dovre… -