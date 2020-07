Covid, Putin sorpassa tutti: «Siamo pronti ad approvare il vaccino tra meno di due settimane» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Vladimir Putin pronto a sorpassare tutti nella lotta al coronavirus. La Russia, infatti, sostiene di essere pronta in meno di due settimane ad approvare il primo vaccino per il Covid-19. Lo riporta la Cnn, citando le dichiarazioni di funzionari russi. Sostengono di lavorare alla data del 10 agosto, o anche prima, per l’approvazione del vaccino, sviluppato dall’Istituto Gamaleya di Mosca. vaccino, la Russia convinta: «Ci arriveremo per primi» «È un momento Sputnik», sostiene Kirill Dmitriev, a capo del fondo sovrano russo che finanzia le ricerche per il vaccino. Si riferisce al lancio del primo satellite al mondo nel 1957 da parte dell’allora Unione ... Leggi su secoloditalia

