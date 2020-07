Coronavirus: la corsa dei 4 candidati vaccini più promettenti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Al momento, secondo i rilevamenti effettuati dall’Organizzazione mondiale della sanità e dalla London School of Hygiene and Tropical Medicine, i candidati vaccini sono in totale 218: 27 basati su Dna, 15 su Rna, 45 su vettore virale, 17 su virus attenuato o inattivato, 66 su proteine, e 48 che utilizzano altre piattaforme o per i quali non si hanno dettagli. Lo ricorda in un aggiornamento l’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Lo stesso Istituto collabora con le società italiane Rei-Thera e Takis, che stanno lavorando su due diverse piattaforme alla realizzazione di altrettanti vaccini e “i primi test sull’uomo sono previsti nel mese di agosto“. Ma sono 4 i candidati vaccini più avanzati nel mondo. Il 20 luglio, ricorda ... Leggi su meteoweb.eu

