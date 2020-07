Coronavirus: City preoccupato per positività giocatore Real (Di mercoledì 29 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 29 LUG - La notizia della positività al covid 19 del giocatore del Real Madrid Mariano Diaz preoccupa il Manchester City, prossima avversaria dei blancos in Champions league. Secondo il ... Leggi su corrieredellosport

CORNERNEWS24 : #Calcio - Coronavirus: City preoccupato per positività giocatore Real Casi Diaz e Fuenlabrada, ansia Manchester verso Champions - news24_city : Coronavirus, focolaio a Carpignano Salentino: annullata tappa Notte della Taranta - news24_city : Coronavirus: nuovi casi in Puglia, uno nel foggiano e due nel leccese - news24_city : Coronavirus: continuano i contagi nel foggiano e nel leccese, 4 i nuovi casi - news24_city : Coronavirus: continuano i contagi nel foggiano e nel leccese, 4 i nuovi casi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus City

C'è un calciatore positivo al covid nel Real Madrid. Mariano Díaz, attualmente in isolamento, dovrà restare in quarantena: l’attaccante dominicano non si è allenato e dovrà saltare la sfida di Champio ...il COVID-19 fa ancora paura Wiko View4 Lite, smartphone a meno di 120 euro per chi non ha grandi esigenze. La recensione Microsoft Surface Go 2: ricetta vincente non si cambia Piccole modifiche sono ...