Conte: 'La maggioranza è forte, con voto scostamento dato prova' (Di mercoledì 29 luglio 2020) 'La maggioranza è forte'. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte ai cronisti, rientrando a Palazzo Chigi prima del Cdm. 'E' stato votato lo scostamento di bilancio e credo che la maggioranza abbia dato ... Leggi su tgcom24.mediaset

matteosalvinimi : Presidente Conte, lei sta MENTENDO all'Italia e agli italiani. Si può prorogare lo stato di emergenza? La rispost… - NicolaPorro : ?? #Conte inorridiva per i pieni poteri a #Salvini, però ora se li tiene stretti. Incassa la #proroga dell'emergenza… - Agenzia_Ansa : Via libera dell'Aula della #Camera alla risoluzione di maggioranza che proroga lo stato di emergenza sulla crisi… - lumeeleonora : RT @NicolaPorro: ?? #Conte inorridiva per i pieni poteri a #Salvini, però ora se li tiene stretti. Incassa la #proroga dell'emergenza al 15… - EliElielba : RT @NicolaPorro: ?? #Conte inorridiva per i pieni poteri a #Salvini, però ora se li tiene stretti. Incassa la #proroga dell'emergenza al 15… -