Ciclismo, doppio impegno francese per la Bardiani: sette gli atleti scelti per la trasferta transalpina (Di mercoledì 29 luglio 2020) Saranno 14 le competizioni che il team affronterà nel mese di agosto 2020, in un doppio calendario suddiviso tra Italia e Francia. Mentre in Italia la squadra affronterà le Strade Bianche (prima gara World Tour della propria stagione), Trofeo Lombardia e Milano-Torino, in Francia la squadra sarà al via de la Route d’Occitanie, corsa a tappe con svolgimento dall’1 al 4 agosto e del Mont Ventoux Denivelè Challenges (6 agosto). LA FORMAZIONE Saranno 7 gli atleti del #GreenTeam al via di entrambe le competizioni in terra francese, diretti in ammiraglia da Mario Manzoni e Alessandro Donati. Saranno 8 le formazioni World Tour al via della Route d’Occitanie e numerose Professional di alto livello, tra queste la Bardiani CSF Faizanè, unica ... Leggi su sportfair

