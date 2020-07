Caso Consip, l’ex ministro Luca Lotti andrà a processo per rivelazione del segreto d’ufficio (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nuovo capitolo nel Caso Consip: il gup di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per l’ex ministro Luca Lotti e per il generale dei carabinieri Emanuele Saltalamacchia, per l’accusa di rivelazione del segreto d’ufficio in uno dei filoni della maxindagine sul Caso Consip. La Procura aveva chiesto il non luogo a procedere. Lotti era già stato rinviato a giudizio a ottobre scorso per favoreggiamento. Il nuovo processo è stato quindi fissato per il prossimo 13 ottobre, quando i giudici della ottava sezione collegiale, davanti ai quali si celebra anche il procedimento principale che vede Lotti e Saltalamacchia imputati per favoreggiamento ... Leggi su open.online

