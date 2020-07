Casalino e le accuse al compagno: “7 mila euro li guadagno in una settimana” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il capo ufficio stampa del premier Conte non ha bisogno dei soldi giocati in borsa dal fidanzato. “Settemila euro li guadagno in una settimana”. Mentre il suo (ormai) ex fidanzato, Jose Carlos Alvarez, scrive anche sui muri che vorrebbe suicidarsi per la vergogna della segnalazione all’antiriciclaggio e il compulsivo vizio del trading online, Rocco Casalino manda a dire a tutti che dei soldi del cubano non se ne fa nulla: “io settemila euro li guadagno in una settimana, figuriamoci se mi interessano i suoi”.Casalino dice la sua sulla vicenda rispondendo a una domanda de “La Verità”: lo stesso giornale che ha smascherato la vicenda. E’ stato chiesto all’ex Gf di alcuni ragguagli circa un bonifico inviato al ... Leggi su chenews

