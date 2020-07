Camerota: causa Covid, stop alla fiera di San Domenico (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMarina di Camerota (Sa) – Con l’ordinanza sindacale n. 347 del 29 luglio 2020, il primo cittadino Mario Salvatore Scarpitta, ha deciso di sospendere la fiera di San Domenico a Marina di Camerota. Il provvedimento si è reso necessario per adottare ancora di più ogni misura di contenimento adeguata all’evolversi della situazione epidemiologica Covid-19. “Abbiamo tenuto conto dei contagi che si sono registrati nei Comuni limitrofi, del fatto che da agosto Camerota ospiterà decine di migliaia di turisti in più e, soprattutto, che durante queste manifestazioni così grandi, è impossibile garantire il distanziamento sociale che, al momento, è l’unica arma per fronteggiare questo ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Camerota causa Camerota: causa Covid, stop alla fiera di San Domenico anteprima24.it Lite all'alba a Marina di Camerota, 34enne aggredito perde i sensi

Camerota, aggressione all’alba: bottiglie e sangue. Giovane perde i sensi

