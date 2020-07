Calciomercato Lazio: idea David Silva, pronto un contratto spalmato su più anni (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il sogno di mercato della Lazio per il ritorno in Champions League si chiama David Silva: lo spagnolo si è appena svincolato dal City La Lazio vuole David Silva. Il giocatore spagnolo, appena svincolatosi dal Manchester City, è nei piani del club biancocelesti così come di molte altre società ma secondo fonti spagnole i capitolini sarebbero in pole per il giocatore. Secondo La Gazzetta dello Sport, pare che a caldeggiare il suo acquisto sia soprattutto Inzaghi. Con Silva il tecnico accrescerebbe contemporaneamente sia il tasso tecnico sia quello di esperienza della sua formazione. L’ex giocatore del City sarebbe utilissimo soprattutto in Champions. Per il momento i contatti con l’entourage di Silva sono stati ... Leggi su calcionews24

Sendergio : RT @cmdotcom: #SerieA, oggi 8 partite. In campo #Juve, #Milan, #Roma e #Lazio: probabili formazioni e dove vederle in tv - Fprime86 : RT @cmdotcom: #SerieA, oggi 8 partite. In campo #Juve, #Milan, #Roma e #Lazio: probabili formazioni e dove vederle in tv - cmdotcom : #SerieA, oggi 8 partite. In campo #Juve, #Milan, #Roma e #Lazio: probabili formazioni e dove vederle in tv… - DiOlimpico : RT @Solo_La_Lazio: ?? Il punto sul #calciomercato della #Lazio ?? #Silva ?? #BorjaMayoral ?? #Kumbulla - Solo_La_Lazio : ?? Il punto sul #calciomercato della #Lazio ?? #Silva ?? #BorjaMayoral ?? #Kumbulla -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio Calciomercato Lazio, due nomi per il vice Strakosha: i dettagli La Lazio Siamo Noi Diretta Lazio-Brescia ore 19.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

ROMA - La Lazio di Simone Inzaghi ospita il Brescia già retrocesso con l'obiettivo di rincorrere il secondo posto e far raggiungere a Immobile due traguardi: la Scarpa d'Oro e il record di Higuain ...

La scelta dell'Inter per Kumbulla: c'è la nuova contropartita che aveva bloccato l'acquisto di Dzeko

L'Inter ha fatto la sua scelta, andare avanti sull'operazione Marash Kumbulla. Con grande convinzione, perché dopo gli inserimenti della Juventus (senza portars ...

ROMA - La Lazio di Simone Inzaghi ospita il Brescia già retrocesso con l'obiettivo di rincorrere il secondo posto e far raggiungere a Immobile due traguardi: la Scarpa d'Oro e il record di Higuain ...L'Inter ha fatto la sua scelta, andare avanti sull'operazione Marash Kumbulla. Con grande convinzione, perché dopo gli inserimenti della Juventus (senza portars ...