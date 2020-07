Cagliari-Nandez, possibile addio a fine stagione: Giulini chiederà i 36 milioni della clausola (Di mercoledì 29 luglio 2020) Niente sconti, 36 milioni per chi vorrà assicurarsi Nahitan Nandez. Dopo un’ottima stagione in Sardegna il centrocampista uruguaiano potrebbe presto lasciare i rossoblù. Il rinnovo di contratto è servito quantomeno a calmare le acque dopo alcune frizioni tra l’entourage e la società sarda ma il futuro di Nandez è ancora un rebus. Ciò che è certo è il corteggiamento dalla Premier League con Crystal Palace e West Ham pronte ad acquistare il centrocampista rossoblù ma stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il presidente Giulini non farà sconti: 36 milioni della clausola rescissoria oppure Nandez non si muoverà dalla Sardegna. Leggi su sportface

