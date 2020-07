Benevento, ds Foggia: “Glik un leader. Remy? Puntiamo ancora su di lui” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dopo la vittoria del campionato di Serie B, stasera la consegna del trofeo che verrà assegnato al Benevento. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo giallorosso Pasquale Foggia ha espresso tutta la sua soddisfazione per una stagione ricca di record: “La cosa bella è aver vinto in maniera netta e inaspettata il campionato – afferma Foggia -, nessuno immaginava una cavalcata del genere e va dato atto a Pippo, ai calciatori e al presidente per un’annata irripetibile. Siamo qui a goderci l’ennesima festa sapendo che tra poco ripartirà un altro campionato totalmente diverso. Conosciamo tutti Pippo è un martello incredibile, si è preso una rivincita nel suo percorso da allenatore. Allenatore veramente preparato e uomo ... Leggi su sportface

