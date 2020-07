Attilio Fontana, trovati i 25mila camici non consegnati nella sede della società del cognato (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sono stati ritrovati dalla Guardia di finanza i 25mila camici per operatori sanitari, mancanti dall'ordine di 75 mila pezzi commissionato alla società di proprietà di Andrea Dini, cognato del governatore lombardo Attilio Fontana, da parte di Aria, la centrale acquisti di Regione Lombardia. La perquisizione è avvenuta ieri in tarda serata nella sede della Dama. Stando alle fonti investigative i 25mila pezzi completano l'ordine datato 16 aprile 2020 e rappresentano gli indumenti mai consegnati dalla ditta varesina al Pirellone dopo la trasformazione del contratto tra i due enti da vendita a donazione a causa del conflitto di interessi tra Dini e Fontana, ... Leggi su liberoquotidiano

mattiafeltri : Attilio Fontana ci vuole fare passare tutti per allocchi (di Mattia Feltri) - StefanoFeltri : Il pezzo che smonta le balle di Fontana: i soldi in Svizzera erano in un conto intestato alla madre, ma che Fontana… - fattoquotidiano : Caso dei camici, Attilio Fontana e il silenzio sullo scudo fiscale multato dall’Anac. Il presidente della Lombardia… - Venice19740498 : RT @carlosibilia: Abbiamo dieci domande per Attilio #Fontana sul caso camici. Gli italiani meritano di essere governati da persone competen… - pastoriniss : RT @fanpage: ULTIM'ORA I 25mila #camici mai consegnati sono stati ritrovati nei magazzini dell'azienda del cognato di Attilio #Fontana htt… -