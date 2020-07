21enne muore in un incidente sulle strade di Roma: Papa Francesco chiama la madre per consolarla (Di mercoledì 29 luglio 2020) ‘Pronto, sono Papa Francesco’. Una telefonata inaspettata ed un’emozione indescrivibile quella che il Pontefice ha regalato a Cinzia Desiati, la madre di Fabrizio, il giovane di 21 anni che ha perso la vita nell’ottobre 2019 in un incidente stradale. Non avrebbe mai immaginato di poter parlare al telefono con Papa Francesco. E invece, nonostante l’iniziale e forse lecita incredulità, è successo davvero. Papa Francesco ha chiamato Cinzia domenica scorsa in un giorno speciale, quello di Sant’Anna, la protettrice di tutte le madri. Nessuno riuscirà mai a colmare il dolore di una madre che ha perso il figlio: è innaturale e si fa fatica ad accettare. Ma quella ... Leggi su ilcorrieredellacitta

