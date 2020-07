Ultrà Juve, una condanna e 12 a giudizio (Di martedì 28 luglio 2020) ANSA, - TORINO, 28 LUG - Una condanna, tre assoluzioni, tre patteggiamenti, dodici rinvii a giudizio e due proscioglimenti. Si è chiusa così a Torino l'udienza preliminare dell'inchiesta Last Banner ... Leggi su corrieredellosport

