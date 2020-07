The Walking Dead: i film su Rick Grimes si faranno (Di martedì 28 luglio 2020) La star di The Walking Dead Pollyanna McIntosh, interprete di Jadis/Anne, ha rassicurato i fan confermando che i film su Rick Grimes si faranno The Walking Dead è stata rinnovata per l’undicesima stagione, la cui produzione dovrebbe partire all’inizio del prossimo anno e andare in onda fine 2021. Attualmente il cast è impegnato anche con la realizzazione di sei episodi extra della stagione 10, che porteranno all’attesissimo finale della stagione, interrotta a causa dell’emergenza Covid-19. Ma in cantiere ci sono anche i film dedicati all’indimenticabile personaggio di Rick Grimes. Lo stesso Robert Kirkman, l’autore dei fumetti e produttore della serie ... Leggi su tuttotek

clikservernet : The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan: “Se Negan morisse, la serie diventerebbe una noia” - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan: 'Se Negan morisse, la serie diventerebbe una noia'… - pcexpander : The Walking Dead: World Beyond si mostra in un nuovo trailer, su Prime Video da ottobre #pcexpander #cybernews - fantasy_magazin : La nuova serie #TWDWorldBeyond è in arrivo su @PrimeVideo @TheWalkingDead - TaxiDriversRoma : THE WALKING DEAD WORLD BEYOND: #trailer e news della #serietv in uscita per #AmazonPrimeVideo @PrimeVideoIT con le… -