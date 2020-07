“Stato emergenza prorogato? E’ una grossolana menzogna, Conte mente”, twitta Giorgia Meloni (Di martedì 28 luglio 2020) Nemmeno il tempo di comunicare davanti all’aula del Senato l’intenzione di prorogare lo stato di emergenza fino al prossimo 31 ottobre (in realtà era già nell’aria da giorni), che già attraverso i social, l’opposizione ha subito replicato all’annuncio del premier Conte. “Sono scioccata. Conte sta sostenendo ora al Senato che senza lo stato di emergenza il governo non è in grado di fare normalissimi decreti, decreti legge, ordinanze”, ha twittato la leader di Fdi, Giorgia Meloni, che ha poi concluso: “Questa è una grossolana menzogna e una pericolosissima deriva liberticida. Dove vuole arrivare il governo?”. Max L'articolo “Stato ... Leggi su italiasera

matteosalvinimi : #Salvini: Se non c'è una reale emergenza sanitaria in questo momento, perché prolungare lo stato di emergenza sanit… - matteosalvinimi : Spalancare i porti ai clandestini postivi e prolungare lo stato di emergenza? NO. Gli Italiani meritano libertà, la… - matteosalvinimi : Il governo minaccia lo stato di emergenza per tappare in casa gli italiani ma spalanca i porti e non controlla i cl… - AndreaGaratti : RT @GiorgiaMeloni: Sono scioccata. Conte sta sostenendo ora al Senato che senza lo stato di emergenza il Governo non è in grado di fare nor… - mercutiana : RT @perchetendenza: #statodiemergenza: Perché il premier Conte è intervenuto in Senato per informare sulla proroga dello stato di emergenza… -