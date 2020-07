Si suicida a 14 anni: un anno fa era morta la mamma malata (Di martedì 28 luglio 2020) Kayden Cantlow si è tolto la vita a 14 anni, tre giorni dopo il primo anniversario della morte di sua madre Michelle per un tumore. Uno studente di appena 14 anni si è tolto la vita pochi giorni dopo il primo anniversario della morte di sua madre per un tumore. Kayden Cantlow è morto mercoledì … Leggi su viagginews

