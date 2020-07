SACE, nel semestre conferma solidità patrimoniale e forte sostegno a imprese (Di martedì 28 luglio 2020) (Teleborsa) – Il Gruppo SACE, nel primo semestre, pur in un contesto di ciclo economico avverso senza precedenti, conferma la sua solidità e il suo impegno a sostegno delle imprese italiane. Nel corso del primo semestre 2020, i volumi complessivamente mobilitati a sostegno delle imprese italiane ammontano a circa 20 miliardi di euro, equamente distribuiti fra l’attività di sostegno all’export e la gestione di Garanzia Italia, lo strumento previsto dal Decreto Liquidità per sostenere le imprese italiane colpite dall’emergenza pandemica. Le risorse mobilitate a sostegno di export e internazionalizzazione, in particolare, sono salite del 37% a quota 11 miliardi ... Leggi su quifinanza

