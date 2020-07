Rientro in Classe, Speranza Parla Delle Precauzioni (Di martedì 28 luglio 2020) Roberto Speranza, Ministro della Salute, ribadisce quanto detto dalla Ministra Azzolina alla Camera in merito alle misure per il Rientro in Classe. Per quanto riguarda l’utilizzo obbligatorio della mascherina, Speranza spiega: “Il comitato tecnico scientifico si riunirà a fine agosto per fare una valutazione finale. Chiaro è che dobbiamo tenere un livello di precauzione elevato“. “La mascherina resta uno dei tre pilastri della prevenzione” aggiunge. Poi Parla della chiusura della scuola, una scelta indispensabile durante l’emergenza. Speranza accenna anche all’affidabilità dei dati dei contagi: “Sono assolutamente affidabili. Lo erano quando eravamo il primo tra i primi Paesi al mondo per numero di ... Leggi su youreduaction

