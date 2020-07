Platini: 'Juve ho lottato per portarti in alto. Ora attenta al Lione' (Di martedì 28 luglio 2020) 'La Juve è programmata per vincere. Le vittorie portano vittorie, soldi e grandi giocatori: è un circolo'. Chi meglio di Michel Platini conosce il Dna della Signora, con cui vinse tutto in cinque ... Leggi su gazzetta

BarcelonavsJuve : Platini: “Juve, ho lottato per portarti in alto. Ora attenta al Lione” Esto dicen en Italia de la Final - sportli26181512 : Platini: “Juve, ho lottato per portarti in alto. Ora attenta al Lione”: Platini: “Juve, ho lottato per portarti in… - periodicodaily : Michel Platini: “La Juve è attrezzata per vincere” - Enzovit : Platini: ”Juve programmata per vincere. Le vittorie portano soldi, grandi giocatori, è un circolo” - napolista : Platini ricorda l'Heysel: 'Un ricordo terribile, ma sul campo l'abbiamo vinta' L'intervista al Corriere della Sera:… -