Perù: minibus precipita in scarpata, 11 morti (Di martedì 28 luglio 2020) ANSA, - LIMA, 28 LUG - Un minibus con a bordo 12 passeggeri è precipitato in una profonda scarpata nella provincia settentrionale del Perù di Santiago del Chuco, con un bilancio di almeno undici morti. Leggi su corrieredellosport

iconanews : Perù: minibus precipita in scarpata, 11 morti - mauneobux : #News Ultim'ora Perù: minibus precipita in scarpata, 11 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Perù minibus