Perché Fred De Palma non ha cantato con Ana Mena a “Battiti Live” (Di martedì 28 luglio 2020) Si è consumato un giallo, più un gossip a dire la verità, durante la messa in onda ieri sera su Italia Uno di “Battiti Live”, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci con ottimi ascolti: 1.611.000 telespettatori e share 9.5%. Protagonisti Fred De Palma e Ana Mena. La coppia d’oro del tormentone 2019 con “Una volta ancora” non si è presentata sul palco per cantare di nuovo assieme la hit. Fred De Palma, infatti, dopo aver presentato il nuovo singolo “Paloma” con la popstar brasiliana Anitta, ha cantato “Una volta ancora” che è stato certificato cinque volte platino. Tutti si aspettavano apparisse sul palco Ana Mena, che si trovava dietro le quinte con Rocco Hunt con cui ... Leggi su ilfattoquotidiano

