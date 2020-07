Palermo: tariffa taxi da 10 euro, via libera giunta a 5 percorsi (Di martedì 28 luglio 2020) Palermo, 28 lug. (Adnkronos) - Cinque percorsi da e verso piazza Castelnuovo e piazza Verdi a una tariffa taxi agevolata da 10 euro. E' quanto previsto dalla delibera approvata dalla giunta comunale di Palermo, su proposta dell'assessore Leopoldo Piampiano. La tariffa unica agevolata, già prevista dal regolamento approvato dal Consiglio comunale, sarà valida sui percorsi: via Belgio/parcheggio taxi piazza europa, attraverso viale Strasburgo, via Empedocle Restivo, via Sciuti, via Notarbartolo, via Libertà, con arrivo in piazza Castelnuovo/piazza Verdi e viceversa; da viale Regione Siciliana, altezza viale Michelangelo, attraverso viale Lazio, via ... Leggi su iltempo

