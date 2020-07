Oggi Conte in aula per la proroga dello stato di emergenza (Di martedì 28 luglio 2020) Stasera prevista la riunione del comitato interministeriale per gli affari europei sul recovery fund. Domani previsto il voto sul nuovo scostamento di bilancio da 25 miliardi Leggi su tg.la7

renatobrunetta : Non siamo la stampella del governo, ma qui è in gioco la salvezza del Paese. Non voteremo il 3^ scostamento di bila… - AndreaMarcucci : Non ho sintonia con #Casalino, anzi spesso giudico negativamente molte delle sue trovate comunicative. Oggi il port… - AndreaScanzi : E anche per oggi le hai prese come se non ci fosse domani, #Salvini. Sei straordinario. Quante soddisfazioni che mi… - CentroStudi_EL : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #28luglio. Tra i temi: ??Conte pronto a prorogare lo stato di emergenza ma con paletti;… - AnnaOcchiolini : @elioricciardi21 Conte & C studia di notte e impone di giorno, si dice dei suoi provvedimenti da 4* guerra mondiale… -