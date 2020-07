Oasi protette | SOS Galapagos (Di martedì 28 luglio 2020) Negli ultimi giorni le autorità ecuadoriane hanno individuato almeno 260 imbarcazioni, gigantesche, provenienti principalmente dalla Cina, le quali hanno pescato per diversi giorni intorno alla riserva marina delle Galapagos e nei mari dell'Ecuador. Anche se il governo ecuadoriano sostiene che si tratta di “pesca legale” poiché non si trovano all'interno della Riserva Marina delle Galapagos o nei mari ecuadoriani, dobbiamo capire che si tratta di una chiara minaccia al nostro patrimonio naturale (...) - Ambiente / Cina, Pesca, Oasi Naturalistica, Isole Galapagos Leggi su feedproxy.google

